Terme'de Okul Kantinlerine Denetim

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullarda kantin denetimlerini sürdürüyor.

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların kantinlerinde denetim gerçekleştiren ekipler, hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat listelerini kontrol etti.

Denetimler kapsamında kantinlerin çalışma ruhsatları, temizlik durumu ve satılan gıda maddelerinin sağlık şartlarına uygunluğu da incelendi.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, öğrencilerin sağlığının öncelikleri olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda kantinlerde düzenli denetimler yaparak sağlık bilgisi ve gıda güvenliği konularında kontrolleri sağlıyoruz. Kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen kantinlere uyarıları yapıyoruz. Halk sağlığının korunması adına ekiplerimiz ile birlikte sahadayız, denetimlerimize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ekiz, denetimlerde şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını kaydetti.