Terme'de Erasmus+ projeleri ile öğrenci ve öğretmenler uluslararası deneyim kazanıyor

Terme ilçesinde Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında öğrenciler ve öğretmenler uluslararası deneyim kazanma fırsatını yakalıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, projelerin öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Terme ilçesinde uygulanan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu (KA121-SCH) kapsamında öğrenciler ve öğretmenler uluslararası deneyim kazanma fırsatı buluyor.

Terme ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede Erasmus+ projelerine katılımın her geçen gün artarak devam ettiğini vurguladı.

İlçe genelinde yürütülen Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında önemli çalışmalar hayata geçirildiğini, bu sayede öğrenciler ve öğretmenlerin uluslararası deneyim kazanma fırsatı bulunduğunu belirten Köse, "Uluslararası projeler öğrencilerin çok yönlü gelişimine önemli katkı sunuyor. Farklı kültürlerle kurulan etkileşimin öğrencilerin vizyonunu genişletiyor. Bu tür projelerin öğrencileri akademik, sosyal ve kültürel açıdan daha donanımlı bireyler haline getiriyor." ifadesini kullandı.

Terme'de uluslararası projelere verilen öneme değinen Köse, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen akreditasyon çalışmalarının okullara önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.

Köse, Erasmus+ projesi sayesinde son üç yılda ilçedeki 7 okuldan 27 öğrenci ve 17 öğretmenin Almanya, Avusturya, Romanya, Çekya, Belçika ve Finlandiya'yı ziyaret ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun tehditlerine yanıtı ayakta alkışlandı

Erdoğan'dan Netanyahu'nun tehditlerine çok sert yanıt
81 ile özel genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi

ÖTV muafiyeti bekleyenler dikkat! Meclis'ten karar çıktı
Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor
Esra Erol’da olay sözler! Eşine “Akrabana aşığım” deyip kendini savundu

Eşine "Akrabana aşığım” dedi, savunması şaşırttı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı