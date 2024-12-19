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Terme Belediye Başkanı Kul, Almanya'da Yerel Yönetimler Toplantısına Katıldı

Terme Belediye Başkanı Kul, Almanya'da Yerel Yönetimler Toplantısına Katıldı
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Karlsruhe'de düzenlenen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi toplantısında Türkiye'yi temsil etti. Ulaşım, dijitalleşme ve sosyal kapsayıcılık konularının ele alındığı toplantıda, Kul, barış ve adalet vurgusu yaptı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından Karlsruhe- Almanya'da düzenlenen uluslararası toplantıda, Türkiye'yi yerel yönetim yetkilisi olarak temsil etti.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinin, sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade edebildikleri Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) toplantısı Almanya'nın Karlsruhe kentinde yapıldı.

Türkiye'yi Almanya'da Türk heyeti ile birlikte temsil eden Terme Belediye Başkanı Kul, 2 gün süren kongrede delegasyon üyeleri, Karlsruhe Belediye Başkanı Dr. Frank Mentrup ve CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi ile bir araya geldi.

47 üye devletten, 150 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi toplantısında ulaşım, toplu taşımada dijitalleşme, akıllı ulaşım çözümleri, sosyal kapsayıcılık gibi konular işlendi. Türkiye heyetinde 2'si büyükşehir belediye başkanı olmak üzere toplam 7 belediye başkanı ve TBB temsilcileri yer aldı.

Ukrayna'da erkek belediye başkanlarının savaşta olmasından dolayı toplantıya Ukrayna'yı temsilen sadece kadın belediye başkanları katıldı.

Belediye Başkan Kul, yaptığı konuşmada, "Daha iyi bir dünya için insanlık için barış için adalet ve vicdan olmazsa olmazdır. Hiçbir acının dili, dini, ırkı olmadığını bilmek zorundayız. Ukrayna'nın yaşamış olduğu zulme karşı tam desteğiz. Rusya'nın yapmış olduğu zulme karşı çıkıyoruz. Ama lütfen bizim her birimizin çocukları var. Her bir anne evladının acısını yaşıyor. Onların gözyaşında farklılık yok. Ukrayna'ya destek olduğumuz gibi İsrail'in zulmüne karşı Filistin'e de destek olmak gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar ve sunumların ardından, belediye başkanları karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Kurulda son derece önemli konuların değerlendirildiğini belirten Kul, 2 günlük süreçte tüm delegasyonu en iyi şekilde ağırlayan CEMR yetkililerine teşekkür etti.

Karlsruhe kentinde düzenlenen toplantının ardından Almanya'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Kul, Alman-Türk Ticaret Birliği'nin (DTGB) Frankfurt'ta düzenlenen toplantısına katılarak burada önemli temaslarda bulundu. Kul, ayrıca Avrupalı İş Adamları Derneği(EUBA) Başkanı Halil Kaya ve Berlin Turizm Ateşesi Ahmet Alemdar ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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