Terlik fabrikası önünde işten çıkarılan işçilerden eylem

BOLU Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir terlik fabrikasında, TEKSİF Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, protestoda bulundu.

Organize sanayi bölgesinde bulunan bir terlik fabrikasında çalışan 70 işçi, iddiaya göre Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası'na (TEKSİF) üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Sendikal faaliyetlerinin engellendiğini iddia eden işçiler ve sendika yetkilileri fabrika önünde eylem yaptı. Eyleme TEKSİF Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik ile sendika üyeleri ve işten çıkarılan işçiler katıldı. 'Patron saygı duyacak', 'Atılan işçiler geri alınsın' yazılı dövizler taşıyan grup, sloganlarla fabrika yöneticilerini protesto etti. Eylem sırasında malzeme getiren nakliyecilerin, fabrikanın giriş kapısında dakikalarca bekletilmesi gerginlik yarattı. Eyleme katılan gruptan bazı kişilerle nakliye araçlarının sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

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