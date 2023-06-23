Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Barosu Kadın Danışma Merkezi'nde İş Birliği Yapacak

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Barosu arasında imzalanan protokol kapsamında, Kadın Danışma Merkezi'nde hizmet veren kadınlara Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukatlar tarafından hukuki destek sağlanacak.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Barosu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukatlar, Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete açılan Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara hukuki destek verecek. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Başkan Ataç, "Baro ile imzaladığımız protokol ile kadınlarımızı güvence altına alacağız" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete açılan Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara hukuki destek verilmesi ve hukuki hakları konularında bilgilendirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında, Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukatlar, Kadın Danışma Merkezi'nden yararlanan kadınlara yasal hakları ve hak arama yolları konusunda bilgilendirecek. Protokol ile yasal haklarını öğrenen ve yasal yollara başvurmak isteyen kadınlara, Baro Adli Yardım Bürosu'na yönlendirerek adalete erişim desteği sağlanacak. Bir yıl sürecek protokolle görevlendirilen avukatlar, haftanın bir günü Kadın Danışma Merkezi'nde hizmet verecek.

Protokol imza töreninde konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi'nin iptali ile artan kadına karşı şiddeti hepimiz takip ediyoruz. Yaşadığımız bu konudaki rahatsızlıktan dolayı bölgemizdeki kadınlarımızı güvence altına almak için Kadın Danışma Merkezi kurduk. Baro ile imzaladığımız protokol ile kadınlarımızı güvence altına alacağız. Eskişehir Baro Başkanı'mıza ve avukatlarımıza teşekkür ediyorum."

Baro Başkanı Mustafa Elagöz ise şöyle konuştu:

"Son yıllarda da maalesef ülkemizde kadına şiddet son derece artmış vaziyette. Buna ilişkin olarak gerek kadın hakları merkezimiz gerek kadın hakları komisyonu üyelerimiz ciddi bir çalışma içerisindeler. Tepebaşı bölgesinde yaşayan kadınlarımıza hukuki destek vermek adına Tepebaşı Belediyesi tarafından kurulan Kadın Danışma Merkezi'nde Eskişehir Barosu avukatları olarak kadınlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve hukuki konularda bilgilendirmek için Tepebaşı Belediyemiz ile protokol imzaladık. Protokolün Tepebaşı bölgesinde yaşayan kadınlarımıza, Tepebaşı Belediye'mize ve Baro'muza hayırlı olmasını diliyorum."

Uluönder Mahallesi Cansen Sokak A Blok No: 5/2 adresinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi'nden randevu ve bilgi almak isteyenler, 0 (222) 211 40 00/8917 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.