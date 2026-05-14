Tepebaşı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; 60 gözaltı kararı

ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33'ü belediye görevlisi, 27'si şirket yetkisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'zincirleme suretiyle nitelikli zimmet', 'evrakta sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Görevi kötüye kullanmak' suçlarını işlediği belirtilen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Ekipler, Tepebaşı Belediye binasında da arama yaptı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin açıklama yaptı. Gelen ihbar ve şikayetler üzerine soruşturmanın başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "İhbar ve şikayetler üzerine yapılan soruşturma sonucu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Mali Analiz(MASAK) Raporu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Vergi Kaçakçılığı-Denetim Daire Başkanlığınca düzenlenen Vergi Tekniği raporları, Vergi Suçu raporları, Sayıştay emekli Denetçileri bilirkişi raporu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tevdi raporu, Polis Kriminal inceleme raporu, HTS-baz analiz raporları, ihbar eden, müşteki ve tanık ifade tutanakları, farklı bankalara ilişkin kayıtlar, kripto varlık hesapları, belediye evrakları, muhasebe kayıtları ve tüm soruşturma evrakı kapsamından, Tepebaşı Belediyesinde yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük yapılarak özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce doğrudan temin suretiyle kiralama ve organizasyon şirketlerinden mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları, muhtevitatı itibarıyla yanıltıcı usulsüz belge, fatura (hizmet karşılğı olmayan ve hizmet karşılığından fazla) veya düzenlenmek suretiyle haksız kazanç elde edilerek belediye görevlileri ve üçüncü şahıslar ile birlikte iştiraken zimmet suçunun işlenildiği ve bu surette kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilerek, MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına 5549 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca el konulmuştur" denildi.

Operasyonda gözaltı, ev ve iş yeri arama işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı