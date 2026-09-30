Temsilciler Meclisi üyeleri Netanyahu'dan Batı Şeria'daki şiddeti durdurmasını istedi

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ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Jimmy Panetta, Kweisi Mfume ve Eugene Vindman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gönderdikleri mektupta, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin şiddetinin durdurulmasını talep etti.

Temsilciler Meclisi üyesi Jimmy Panetta'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Panetta, diğer Kongre üyeleri Kweisi Mfume ve Eugene Vindman ile birlikte Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin şiddet olaylarında yaşanan artış dolayısıyla Netanyahu'ya mektup gönderdi.

Mektupta, " Batı Şeria'da ABD'li vatandaşların ölümüne ve tehdit edilmesine yol açan olaylar da dahil aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddet olaylarının giderek artması konusundaki endişeler" dile getirildi.

Netanyahu'dan Batı Şeria'daki şiddetin kontrol altına alınması ve faillerin sorumlu tutulması için adımlar atması talep edilen mektupta, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişlemesinin ve şiddetin devam etmesinin bölge halkının kalıcı barış, refah ve özgürlük umutlarını zedeleyeceğine işaret edildi.

Mektupta, Netanyahu'nun 2022'de yeniden göreve gelmesinden bu yana Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin hızla yükseldiği aktarılarak, İsrailli yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırıların sayısının 2025'te yüzde 27 arttığı, 2026'nın ilk yarısında ise yerleşimcilerin gerçekleştirdiği şiddet olaylarının 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 63 yükseldiği kaydedildi.

"İsrailli yerleşimcilerin saldırıları, Filistinliler için günlük yaşamı güvensiz hale getirdi"

BM verilerine göre, 7 Ekim 2023 ile 24 Temmuz 2026 arasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1122 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünün aktarıldığı mektupta, bu sayının 2005-2022 yılları arasındaki 18 yıllık dönemde Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısına eşit olduğu vurgulandı.

Mektupta, "İsrailli yerleşimcilerin saldırıları Batı Şeria'nın büyük bir bölümünde Filistinliler için günlük yaşamı güvensiz hale getirdi. Filistinlilerin okulları tahrip edildi, Filistinli çiftçiler, İsrailli yerleşimcilerin ele geçirmeye çalıştıkları topraklardan şiddete uğrayarak yerlerinden edildiklerini anlattı. Birçok Filistinli ailenin hareket özgürlüğü kısıtlandı ya da yerleşimciler, evlerinin çevresine çitler ördü. 2026'nın başından bu yana Birleşmiş Milletler, 250'den fazla Filistin topluluğunda yerleşimcilerin karıştığı 1380'den fazla şiddet olayını belgeledi. Bu, günde ortalama 6,6 olaya karşılık geliyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD'li vatandaşların güvenliğinden endişe edildiği vurgulandı

Bu şiddet ortamında Batı Şeria'daki ABD vatandaşlarının güvenliği konusundaki endişelere de yer verilen mektupta, "maskeli İsrailli yerleşimcilerin" 29 Ağustos'ta Jalud köyünde NBC News ekibine ve röportaj yaptıkları Filistinli kadına saldırdığı aktarıldı.

Mektupta, Ocak 2022'den bu yana Batı Şeria'da 9 ABD vatandaşının öldürüldüğü ve bu ölümlerden sorumlu olanların hesap vermediği vurgulanarak, bu konuda "yerleşimciler" tarafından sebepsiz yere tehdit veya taciz edilenlerden doğrudan bilgi alındığı anlatıldı.

İsrailli askerlerin saldırılara seyirci kaldığına işaret edildi

Hesap verme eksikliğinin yasa dışı yerleşim yerlerinin genişlemesiyle paralel olarak gerçekleştirildiğine işaret edilen mektupta, İsrailli askerlerin, "yerleşimcilerin" saldırıları sırasında müdahale etmeden seyirci kaldıkları ve bazı durumlarda bu saldırılara katıldıkları kaydedildi.

Mektupta, Gazze Barış Planı'nda yer alan "Gazze'nin yeniden inşası ilerledikçe ve Filistin yönetiminin reform programı sadakatle uygulandığında, Filistin halkının arzusu olarak kabul ettiğimiz Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma yoluna giden güvenilir sürecin koşulları nihayet yerine getirilebilir" ifadesine yer verilerek, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetin Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma yoluna engel olduğu ifade edildi.

Filistinlilere yönelik şiddeti soruşturmak için güvenilir bir mekanizma kurulması istendi

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan söz konusu olaylara ilişkin 3 farklı adım atmasının talep edildiği mektupta, ilk olarak "Batı Şeria'daki Filistinliler saldırıya uğradığında İsrail polisi ve ordusuna onları koruma ve saldırganın kim olduğu fark etmeksizin bu ilkeyi tutarlı şekilde uygulama talimatı vermesi" istendi.

Mektupta, ayrıca Filistinlilere yönelik şiddeti soruşturmak ve cezai kovuşturma başlatmak için şeffaf ve güvenilir bir mekanizma kurulması ve Ocak 2022'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen 9 ABD'linin ölümüne ilişkin devam eden soruşturmaların tamamlanması talep edildi.

Netanyahu'dan gelecekteki "yerleşimcilere" onay vermemesi ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin kaldırılması için adımlar atması istenilen mektupta "Batı Şeria'da hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenliğine hizmet eder." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA