Temizlik işçisi sosyal deneydeki bayrak hassasiyetiyle gönüllere dokundu

Düzce'de yapılan sosyal deneyde ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesi için eldivenlerini çıkararak müdahalede bulunan belediyenin temizlik işleri çalışanı 47 yaşındaki Rukiye Tuna'nın davranışı sosyal medyada ilgi gördü.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hazırlanan sosyal deney, ulusal ve sosyal medyada büyük beğeni toplayan paylaşımlar arasında yer aldı.

Şehir merkezinde zabıta ekipleri, senaryo gereği ip ayarı önceden yapılmış bayrağı elinden kaçırdı. Vatandaşlar, bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet gösterdi.

Sosyal deneyden habersiz bölgede çalışan belediyenin temizlik işleri çalışanı evli ve 3 çocuk annesi Rukiye Tuna'nın da eldivenlerini çıkararak bayrağı yakalaması ise takdir topladı.

"Bayrağım bana vatanımı, milletimi, ailemi, çocuklarımı hatırlatıyor"

Tuna, AA muhabirine, her şeyden habersiz kent merkezindeki İstanbul Caddesi'nde mesaisine devam ettiğini söyledi.

Zabıtalardan birinin yardım için seslenmesi üzerine yanlarına gittiğini anlatan Tuna, "Bayrak asılırken ortada eşit şekilde durması gerekiyormuş. Tam eşitlendiği zaman söylememi istediler. Baktım bayrak yere doğru düşüyordu, altından tutup kaldırasım geldi fakat elimde çöp topladığım eldivenlerim vardı. Eldivenler bayrağımızda leke oluşturmasın diye düşündüm, hemen çıkardım ve bayrağı altından tutarak kaldırdım. Eğer yetişemeseydim altına serileyim de bayrağımız üstüme düşsün isterdim. Benim en büyük isteğim şehit olup o bayrağa sarılmak." diye konuştu.

Tuna, bayrak sevgisinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bayrağım bana vatanımı, milletimi, ailemi, çocuklarımı hatırlatıyor. Ülkemizde bayrağımızın altında hür, özgür şekilde yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, dinimizi, imanımızı rahat yaşamamız için bu ülkeyi bize emanet etti. Biz de inşallah bu emaneti sonsuza kadar koruyacağız. Çocuklarımıza da bu emanete sahip çıkmayı öğretiyoruz. Onlar da inşallah vatanımızı koruyup kollarlar, bayrağımıza sahip çıkarlar. Böyle bir ecdadın torunu olduğum için çok sevinçliyim."

"Tüylerimiz diken diken oldu"

Belediyenin basın birimi sorumlusu Gürkan İpek, milli ve özel günlerde sahada 7 kişilik ekiple özel içerikler hazırladıklarını kaydetti.

Son olarak yaptıkları bayrak deneyine ilişkin bilgi veren İpek, "Sokakta 5 açıda kameralarımız vardı. Aslında hiç tereddüt etmedik. Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce de bayrağa hassasiyet gösterilen bir şehir. Vatandaşlar, hazırlık aşamasında bile bayrağı bağlarken yardım etmeye başladı. Çekimimiz 3 gün, montajı ise 2 gün sürdü." dedi.

İpek, çekimleri yaparken en çok temizlik işleri personeli Tuna'nın bayrağa hamlesinden etkilendiklerine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ablamız, o esnada bayrak düşerken eldivenini çıkardığında bizim de gözlerimiz doldu. Güzel bir şey çıktığına inanıyoruz. Tüylerimiz diken diken oldu. Ham görüntüleri eşimize, dostumuza gösterdiğimizde herkes çok heyecanlandı. Bizim bunu yapmamızdaki amacımız etkileşim falan değil, tamamen insanların bayrak hassasiyetini ortaya çıkarmak."