Haberler

Temizlik görevlilerinin molada 'tahterevalli' eğlencesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da temizlik görevlileri, çocuk oyun parkını temizledikten sonra mola vererek tahterevalliyle dakikalarca eğlenip, iş stresini attı. İşlerini severek yaptıklarını belirten işçiler, bu anı sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

BURSA'da çocuk oyun parkını temizledikten sonra mola veren temizlik görevlileri, tahterevalliyle dakikalarca eğlenip, adeta çocukluklarına döndü. Mahallelinin çektiği cep telefonu görüntülerinde günün iş stresini çocuk gibi eğlenerek attıkları görülen işçilerden Enes Akbulut (33), "Mola saatinde canımız sıkıldı. Oturduk ve eğlendik. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Enes Akbulut ile Gülamir Taş (48), görev sahalarındaki Yunuseli Mahallesi'nde çocuk oyun parkını temizledikten sonra mola verdi. Dinlenmek için bank yerine tahterevalliyi tercih eden Akbulut ile Taş, dakikalarca eğlenip, adeta çocukluklarına döndü. Günün iş stresini ve yorgunluğunu çocuk gibi eğlenerek atan işçileri bir mahalle sakini cep telefonuyla görüntüledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, görüntüyü sanal medya hesabından, "Kentimizi güzelleştiren emek sadece çalışmakla değil, yüzlerdeki tebessümle de büyüyor. Temizlik İşleri ekip arkadaşlarımızın bu güzel anı, işlerine kattıkları gönül ve enerjinin en güzel göstergesi. İyi ki varsınız, iyi ki bu kente birlikte değer katıyoruz" mesajını paylaştı.

'İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'

Mola saatinde çocukluklarına geri dönerek eğlendiklerini söyleyen Enes Akbulut, "Mola saatinde canımız sıkıldı. Oturduk ve eğlendik. Görüntüleri kimin çektiğini bilmiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. 11 yıldır bu işi yapıyorum ve hala enerjim yüksek" dedi.

'ÇOK EĞLENDİK'

İşini severek yaptığını söyleyen Gülamir Taş ise "Arkadaşım söyleyince biz de tahterevalliye bindik ve çok eğlendik. Başkanımızı çok seviyor ve işimizi de severek yapıyoruz. Kimin çektiğini bilmediğimiz görüntüleri bizde sanal medyada gördük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama

İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
İran'ın ardından ABD heyeti de müzakere için Pakistan'da

ABD heyeti müzakere için Pakistan'da! İran'dan özel bir istekleri var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti

Ne olacak bu takımın hali?
Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti

Bagajdan eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Fotoğrafları tartışılmıştı! Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman isyan etti

Fotoğrafları tartışılmıştı! 'Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si isyan etti
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor