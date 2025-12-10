Temel Conta İşçilerinin Grevi 1. Yılında: "365 Gündür Bekliyoruz, Uzlaşalım, Konuşalım İşimizin Başına Geçelim"

(İZMİR) - İzmir'deki Temel Conta Fabrikası işçilerinin fabrika yönetiminin sendika yetkisini tanımadığı gerekçesiyle başlattıkları grev bugün 1. yılını doldurdu. TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, "365 gündür masaya bekliyoruz. Uzlaşalım, konuşalım, anlaşalım ve işimizin başına geçelim istiyoruz" dedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Temel Conta Fabrikası işçilerinin, fabrika yönetiminin sendika yetkisini tanımadığı ve sendikal hakları ile toplu sözleşme sürecinin işveren tarafından tanınmaması gerekçesiyle başlattıkları grev bugün 1. yılını doldurdu.

İşçilere, DEM Parti, TKP, TİP, KESK, EMEK Partisi, Özgür Üniversite Hareketi de destek verdi, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ile TİP İzmir İl Başkanı Orhan Kiper de alanda işçilerle bir araya geldi.

Fabrikada, 365 gündür grevde olan işçilerin açıklaması öncesinde konuşan TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, adalet vurgusu yaparak, şunları söyledi:

"Tam 365 gündür burada mücadele ediyoruz. Biz asla yalnız olmadığımızı biliyoruz. Birlikte güçlüyüz, bu zaferi birlikte kazanacağız. Emek ve emekçi kazanacak. Zafer, Temel Conta işçisinin olacak. Şu anda adalet içeride. 365 gündür buradaki emekçi kardeşlerimizin ne çektiğinin de adaletin içine harf ile yazarlarsa mutlu oluruz. Bugün bu adalet, bu kapının önündeki emek dünyasının adaletini sağlayacak. Biz burada daha para konuşmadık. Hiçbir şey konuşmadık. Sadece masaya gelmesini bekliyoruz. 365 gündür masaya bekliyoruz. Uzlaşalım, konuşalım, anlaşalım ve işimizin başına geçelim istiyoruz. Ama görüyoruz ki adliye koridorlarında bizi süründürüyorlar."

Kaya: "Masaya oturmayan bir patronla mücadele ediyoruz"

İşçi Temsilcisi Sinem Kaya da "Greve çıktığımız günden beri burada kocaman bir aile olduk. Patronların aile kavramı gibi değil, gerçek bir aile olduk. Biz bu kapının önünde hiçbir zaman yalnız olmadık. Mücadelemiz büyüyerek devam ediyor. Sendika için mücadele ediyoruz. Masaya oturmayan bir patronla mücadele ediyoruz TİS için. Bugün keşif heyeti geldi. İçeride maalesef grev kırıcılığı devam ediyor ve hakime hanım da bunu gördü. Ama suç işleyen patron, masaya oturmak yerine 'Ben bu suçu kendim işliyorum' diyebiliyor. Biz de diyoruz ki biz buradayız. 365 gündür buradayız, burada olacağız. Temel Conta Fabrikası'na sendika girene kadar bu kapının önünde hiçbir yere ayrılmayacağız" dedi.

Akın: "Topyekun vahşi kapitalist sermayenin saldırısı altındayız"

Açıklamada konuşan DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, emek mücadelesine destek mesajı vererek şöyle konuştu:

"Ülkemizde emek mücadelesi çok yaygın bir şekilde gelişiyor. Ancak bir o kadar da zorluklarla, katliamlarla, işçi cinayetleriyle geçiyor. Her tarafta korkunç bir emek sömürüsü var. Bugün aynı zamanda 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Ancak tarihsel olarak başarı elde edilmiş bu durum maalesef hem dünyadaki hem Türkiye'deki insan hakları ile çalışma hayatı açısından çok korkunç katliamlarla yaşanıyor. Topyekun vahşi kapitalist sermayenin saldırısı altındayız. Buradaki birliktelik, çok kıymetli. Ancak bir arada olursak ve birlikte mücadele edersek başarabiliriz."