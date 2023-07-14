TEMAD ve Saadet Partisi 15 Temmuz'u Anma Mesajı Yayımladı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bildiş ve Tekin, Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını vurgulayarak, şehitlere minnet ve gazilere şükranlarını iletti.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bildiş mesajında, 15 Temmuz'da Türk milletinin demokrasi ve özgürlüğüne sahip çıktığını belirtti.

Her türlü darbe girişimine karşı mücadele edeceklerini ifade eden Bildiş, şunları kaydetti:

"O karanlık gecede milletimiz, hainlere karşı canlarını ortaya koyarak, demokrasiye ve özgürlüğe sahip çıkmıştır. Vatan sevgisiyle dolu yürekler, meydanlara dökülerek destan yazmıştır. Bugün, 15 Temmuz'u anmak ve şehitlerimizi minnetle yad etmek bizim görevimiz. Şehitlerimizin cesaret ve fedakarlıkla ortaya koyduğu ruh, demokrasimizin temel direği olmuştur. Onların emaneti olan bu ülkeyi daha da ileriye taşımak, milli birlik ve beraberlik içinde omuz omuza çalışmak görevimizdir. Bu önemli günde, birlik ruhumuzu pekiştirerek, demokrasimizi ve özgürlüklerimizi koruma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Terör örgütlerine, darbecilere ve her türlü hain girişimlere karşı dik duracağımızı bir kez daha haykırıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bir milletin kenetlenerek gösterdiği gücün simgesidir. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

-Tekin'den Milli Birlik Günü Mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin mesajında, 15 Temmuz'da milletin darbe girişimine karşı tarihte emsali olmayan bir cesaretle karşı koyduğunu belirtti.

15 Temmuz'dan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bunun en önemli şartının, eğitimi milli, ekonomisi güçlü, yargısı bağımsız, kardeşlik yurdu bir Türkiye'yi kurmak, hiç kimsenin darbeyi aklından bile geçiremeyeceği köklü hukuki, siyasi ve demokratik dönüşümleri gerçekleştirmektir. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı iletiyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."