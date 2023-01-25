TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti

TEMA Vakfı ve Tekfen Holding'in kurucularından olan Ali Nihat Gökyiğit 97 yaşında hayatını kaybetti.

TEMA Vakfı ve Tekfen Holding'in kurucularından olan Ali Nihat Gökyiğit 97 yaşında hayatını kaybetti. Gökyiğit'in cenazesi yarın ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Tekfen Holding ve TEMA Vakfı'nın (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) kurucularından olan 97 yaşındaki Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti. TEMA Vakfı'nın, Ali Nihat Gökyiğit'in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

97 yaşında hayatını kaybeden Ali Nihat Gökyiğit'in cenazesi yarın ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ali Nihat Gökyiğit kimdir?

Ali Nihat Gökyiğit 23 Şubat 1925'te Artvin'de doğdu. Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği üzerine yükseköğrenimini tamamladı. Robert Kolej'den arkadaşı Feyyaz Berker ile daha sonra Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olacak olan Tekfen Holding'i kurdu.

Arkadaşı Hayrettin Karaca ile 11 Eylül 1992 tarihinde TEMA'yı kurdu. Aslen Gürcü kökenli olan Gökyiğit, Gogitidze ailesine mensuptur. - İSTANBUL