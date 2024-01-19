TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde hafif ticari aracın çarptığı otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otoyolun Edirne istikametinde seyir halinde olan İ.B. yönetimdeki 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç, Kınalı Gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle E.Y. yönetimindeki 06 LYT 79 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan otomobildeki E.Y, D.Y. ve Ş.Y. hayatını kaybederken, ticari aracın sürücüsü İ.B. yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İ.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

TEM Otoyolu'ndaki trafik, Karayolları ekiplerinin temizlik işlemleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.