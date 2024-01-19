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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

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TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde seyreden hafif ticari aracın çarptığı otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde hafif ticari aracın çarptığı otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otoyolun Edirne istikametinde seyir halinde olan İ.B. yönetimdeki 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç, Kınalı Gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle E.Y. yönetimindeki 06 LYT 79 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan otomobildeki E.Y, D.Y. ve Ş.Y. hayatını kaybederken, ticari aracın sürücüsü İ.B. yaralandı.

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İ.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

TEM Otoyolu'ndaki trafik, Karayolları ekiplerinin temizlik işlemleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Güncel

Kınalı Edirne Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Fatih Aktaş:

Alllah ailesine sabırlar versin Birde bu araçlara 200bin 300 bin istiyorlar

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fıstıkçı:

ne kadar kalitesiz araba yapmışlar.benimde vardı bundan.ne kaborta var ne çekiş var ne fren var ne sağlamlık var.üstüne çok yakar. berbat yol tutuş var.

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sade vatandaş:

minübüs sürücüsü o arabasındaki gazozlardanmı içti aklıma başka ihtimal gelmiyor

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