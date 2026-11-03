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TEM Otoyolu'nda güçlendirme çalışması nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre çalışma yapılan kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması isteniyor. TEM Otoyolu'nda güçlendirme nedeniyle bazı şeritler, Aydın-Denizli Otoyolu'nda üstyapı yenileme nedeniyle Aydın istikameti kapatıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün??????? yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Akşemsettin Viyadüğü'nde güçlendirme çalışmaları nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Nazilli-Kuyucak kavşakları 8-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam ediyor. Kuyucak giriş gişelerinden sonra Aydın istikametinde katılım kolu da trafiğe kapatıldı.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (ASELSAN Kavşağı ile Kayacık Mahallesi arasındaki) çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 47-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaca-Zile yolunun 26-32. kilometreleri ile Söğüt-Fethiye yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Tokat-Çamlıbel-Yıldızeli yolunun 27-29. kilometrelerinde zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik akışı iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Solhan yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA
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