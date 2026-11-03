TEM Otoyolu'nda güçlendirme çalışması nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün??????? yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Akşemsettin Viyadüğü'nde güçlendirme çalışmaları nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Nazilli-Kuyucak kavşakları 8-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam ediyor. Kuyucak giriş gişelerinden sonra Aydın istikametinde katılım kolu da trafiğe kapatıldı.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (ASELSAN Kavşağı ile Kayacık Mahallesi arasındaki) çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 47-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaca-Zile yolunun 26-32. kilometreleri ile Söğüt-Fethiye yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Tokat-Çamlıbel-Yıldızeli yolunun 27-29. kilometrelerinde zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik akışı iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Solhan yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA