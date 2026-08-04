Haberler

Durov: Apple'ın Telegram kararı sistemik risk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Apple’ın Telegram’ın geliştiricileriyle iletişime geçmeden uygulamayı App Store’dan kaldırmasının, kullanıcı içeriklerine yer veren tüm mobil uygulamalar açısından sistemik risk oluşturduğunu belirtti.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Apple'ın Telegram'ın geliştiricileriyle iletişime geçmeden uygulamayı App Store'dan kaldırmasının, kullanıcı içeriklerine yer veren tüm mobil uygulamalar açısından sistemik risk oluşturduğunu belirtti.

Durov, yaptığı yazılı açıklamada, Apple'ın Telegram'ı kısa süreliğine App Store'dan kaldırmasını değerlendirdi.

Telegram'ın tek bir kullanıcısının, herkese açık bir gruba, yasa dışı yetişkinlere yönelik içerik koymasının ardından kısa süreliğine App Store'dan kaldırıldığına işaret eden Durov, söz konusu kişinin eski bir mesajı yapay zekayla değiştirilmiş içerikle düzenlediğini bildirdi.

Bu yöntemle içeriğin, grup üyelerinden gizlendiğini ve zamanında bildirilmesinin engellendiğini aktaran Durov, saldırganın grup yöneticilerinden para talep ettiğini savundu.

Telegram'ın kullanıcı bildirimleri, yapay zeka filtreleri ve diğer denetim araçları sayesinde yasa dışı içerikleri hızla kaldırdığını vurgulayan Durov, platformda bu tür içeriklerin sistemik bir sorun olmadığını belirtti.

Apple'ın 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan Telegram'ı uygulamanın geliştiricileriyle iletişime geçmeden mağazadan kaldırdığına dikkati çeken Durov, "Bu durum, kullanıcı içeriklerine yer veren tüm mobil uygulamalar açısından potansiyel bir sistemik risk oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Apple'dan yapılan açıklamada da mesajlaşma uygulaması Telegram'ın çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kısa süreliğine App Store'dan kaldırıldığı??????? bildirilmişti.

Kaynak: AA
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'ye dev kıyak

Fener'e öyle bir kıyak yapıyor ki! Taraftarın sildiği isme göz dikti
CHP'deki bölünme sonrası ilk anket: AK Parti açık ara farkla ilk sırada

CHP'deki bölünme sonrası ilk anket! Bir parti açık ara farkla zirvede
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Enes Ünal 2 gol attı, tarihi skor geldi

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Hazırlık maçında tarihi skor
Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı

Salah ile karşılaşan Türk taraftardan yıldız isme olay çağrı