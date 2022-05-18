Telefon dolandırıcılarına 'Ne istediniz benim gibi yaşlı adamdan' diye tepki gösterdi - Haberler

BOLU (DHA) - BOLU'da, Hüseyin Özay'a (80) kendilerini 'polis' olarak tanıtan ve 7 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen 7 şüphelinin tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Özay, duruşmada, telefonda kendisiyle konuşan kişinin sesini oğluna benzettiği için parayı yatırdığını söyleyerek, "Ne istediniz benim gibi yaşlı adamdan?" dedi.

Olay, şubat ayında meydana geldi. 2 çocuk ve 2 torun sahibi Hüseyin Özay, telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtan kişiye 7 bin TL yolladı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Özay, savcılığa başvurdu. Yapılan inceleme sonucu tespit edilen 7 dolandırıcılık şüphelisi hakkında dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla haklarında 16'şar yıl hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar Halil Akdağ, İbrahim Akman, İsmail Çakırca, Mahmut Can, Ömer Ateş, Reşat Dürdi ve Reşat Yıldız suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından duruşmayı erteledi.