TELE2 Haber, RTÜK'ün 2 milyon liralık lisans bedelini ödeyemedi, yayınını bitirdi.

(ANKARA)- TELE1'e kayyum atanmasının ardından kanal çalışanlarının kurduğu TELE2 Haber, yayınlarını sonlandırma kararı aldı. TELE2 programcısı Murat Taylan, RTÜK'ün iki lisans için talep ettiği bedelin 2 milyon lira olduğunu belirterek, "İstenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık" dedi.

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve kanala kayyum atanmasının ardından TELE1 çalışanları tarafından kurulan, internet üzerinden yayın yapan TELE2 Haber'in yayınları sona erdi.

TELE2 programcısı Murat Taylan, son yayında yaptığı açıklamada, RTÜK'ün talep ettiği lisans bedelini ekonomik koşullar nedeniyle karşılayamadıklarını söyledi. Taylan, şunları kaydetti:

"Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK biliyorsunuz TELE2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden. RTÜK'ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira. Kendi içimizde bile bir küçülmeye gitmeyi zorunlu kılacak ekonomik koşullar olunca haliyle yasal olarak bizden istenen sürenin sonuna geldiğimiz ve istenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık."

Kaynak: ANKA