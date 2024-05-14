Tel Aviv, Mısır'ı Gazze'ye yardım ulaştırmak için Refah Sınır Kapısı'nı açmaya ikna etmeye çalışıyor

Tel Aviv yönetimi, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta işgal ettiği Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Mısır'ı suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, dün İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Katz, Cameron ve Baerbock ile yaptığı görüşmede Gazze'ye uluslararası insani yardımın ulaştırılmasına devam edilebilmesi için "Mısır'ı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya ikna etme" konusunu ele aldıklarını ifade etti.

İsrail ordusunun işgaline rağmen Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması konusunda Mısır'ı suçlayan Katz, "Dünya, insani durumun sorumluluğunu İsrail'e yüklüyor ancak Gazze'deki insani krizi önlemenin anahtarı artık Mısırlı dostlarımızın elinde." ifadelerini kullandı.

Katz, Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünün yeniden Hamas'a bırakılmayacağını savunarak bölgedeki işgalin süreceğinin sinyalini verdi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı işgal etmişti.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.