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Tel Abyad ve Rasulayn'da Halk, Türkiye'nin Çabalarıyla Huzur İçinde Bayrama Giriyor

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Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ Pkk'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, Türkiye'nin çabalarıyla sağlanan huzur ve güven ortamında beşinci Ramazan Bayramı'na girecek.

Türkiye'nin çabaları ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle bölgede sağlanan güven ve istikrar ortamı gün geçtikçe güçleniyor. Buna rağmen Tel Abyad ve Rasulayn'daki halkın alım gücü, son üç yılda yaşanan kuraklık, büyük zarar gören tarım sektörü ve hayat pahalılığı yüzünden olumsuz etkilendi.

Bu olumsuzluğa rağmen Ramazan Bayramı'na bir gün kala, her iki ilçedeki pazarda hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar bütçelerine uygun ürünler için pazar yerinde alışveriş yaptı.

Örgütün esaretinden kurtulan binlerce sivil, pahalılık olsa da bayram hazırlıkları için pazarlara akın etti.

Bölgedeki istikrar ortamını pekiştirmek amacıyla SMO güvenlik güçleri ilçelerin merkezinde ve kırsal kesimde ilave güvenlik tedbirleri aldı.

-"Terör örgütlerinin Tel Abayd'ın huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz"

Tel Abyad yerel kolluk kuvvetlerinden Muhammed Ammuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin giriş ve çıkışlarında yol kontrol noktası sayısının arttırıldığını söyledi.

Vatandaşın güven ve selameti için her türlü tedbirin alındığını ifade eden Ammuri, "Terör örgütlerinin Tel Abayd'ın huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Her yerde kimlik kontrolü yapıyoruz. Ana pazara otomobil girişini yasakladık. İlçede araç ve motosikletlere sık sık arama yapıyoruz." dedi.

"Güzel bir bayrama hazırlık ortamı var"

Pastane işletmecisi Fehid Ahmer ise kentte yöresel tatlılara ve unlu mamüllere yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Bayrama bir gün kala pazarda geçmiş bayramlara göre iyi bir alışveriş hareketi olduğunu ifade eden Ahmer, "Güzel bir bayrama hazırlık ortamı var. Kolluk kuvvetleri güveni sağlamaya çalışıyor." dedi.

Gazze'de savaşın son bulmasını dileyen Ahmer, Suriye halkına ve İslam alemine mutlu bayramlar diledi.

"Oyuncak alacağım için mutluyum"

Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad'a dönüş yapan Haci Balaov, Tel Abayd ilçesinde beşinci ramazan bayramına güven ve istikrarın hakim olduğu bir ortamda girmeye hazırlandığını söyledi.

Giyecek ve gıda alışverişi yaptığını söyleyen Balaov, "Tel Abyad en güvenli bölgedir. Halkı çok sakin ve misafirperverdir. Ramazan ortamı da gayet güzeldir." şeklinde konuştu.

Balaov, savaş ve enflasyona dayalı hayat pahalılığının, Tel Abyad'ın güven ve istikrar ortamını gölgelediğini ifade etti.

Ramazan Bayramı münasebetiyle Gazze halkına zafer dilediğini belirten Balaov, Suriye halkının da Beşşar Esed'den bir an evvel kurtulmasını ve yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesini temenni etti.

Pazara oyuncak alışverişi için kardeşleri ile gelen 9 yaşındaki Yusuf Ahmed, "Oyuncak alacağım için mutluyum. Su tabancası için pazara geldik. Bayramda arkadaşlarımla oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Barış Pınarı Harekatı Ramazan Bayramı Türkiye Suriye YPG PKK Dünya Güncel Haberler

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