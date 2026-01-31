Fabrikada makinenin üzerinden düşen işçi 5 gün sonra öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında, makineyi temizlerken dengesini kaybedip düşen 57 yaşındaki Remzi Y., beyin kanaması nedeniyle 5 gün süren hastane tedavisinin ardından hayatını kaybetti.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, temizlemek için çıktığı makinenin üzerinden düşerek beyin kanaması geçiren Remzi Y. (57), hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 26 Ocak'ta saat 09.00 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Temizlemek için makinenin üzerine çıkan Remzi Y., dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Remzi Y., yoğun bakım ünitesine alındı.
Hastanede tedavisi süren Remzi Y., bugün hayatını kaybetti. Remzi Y.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.