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"Teknomanya Müzikali" İstanbul'da izleyiciyle buluştu

'Teknomanya Müzikali' İstanbul'da izleyiciyle buluştu
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SunArt Sanat Merkezi'nin hazırladığı Teknomanya Müzikali, Ankara'nın ardından İstanbul'da sahnelendi. 50 çocuk oyuncunun rol aldığı müzikal, teknoloji bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkilerini ve yüz yüze iletişimin azalmasını ele alıyor.

SunArt Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Teknomanya Müzikali", Ankara'daki gösteriminin ardından İstanbul'da izleyiciyle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Ümraniye Sahnesi'ndeki müzikal, çocuklarda giderek artan teknoloji bağımlılığına dikkati çekiyor.

50 çocuk oyuncunun yer aldığı müzikal, ekranların arasında kaybolan oyunları, azalan yüz yüze iletişimi ve unutulmaya başlayan dostlukları sahneye taşıyor.

Yapımda, çocukların hayal dünyasını sessizce ele geçiren "Düşbozanlar" karakterleri üzerinden, teknolojinin bilinçsiz kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri anlatılıyor.

Eserin proje koordinatörlüğünü üstlenen Soley Baturay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustos ayında müzikalde yer almak için 300 çocuğun başvuru yaptığını ve 50 çocuğun seçildiğini söyledi.

Baturay, yaklaşık 10 aydır 50 çocukla prova yaptıklarını belirtti. Çocukların bugün artık teknolojiden uzak tutulamayacağını dile getiren Baturay, "Çünkü bu çocuklar teknolojinin içine doğdular ve teknoloji bağımlılık haline gelince, çocukların hayal güçlerini, oyunlarını nasıl etkilediğini, oyunda yine çocuklara kendi akranlarıyla anlatıyoruz." dedi.

Müzikalin yapımcılığını ve genel sanat yönetimini İlter Baturay, yönetmenliğini Dilek Bozkurt ve Ersin Ayhan üstleniyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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