TEKNOLOJİNİN KALBİ SAHA'DA ATACAK - Tek personelle kurulabilen uzaktan atış sistemi göreve hazır

Uzaktan komuta edilebilen atış kontrol çözümleriyle sahadaki personelin güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni nesil sistemler SAHA 2026'da tanıtılacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının "Teknolojinin kalbi SAHA'da atacak" başlıklı dosyasının 13'üncü haberinde, Türk savunma sanayisi bünyesinde Promec tarafından geliştirilen Pro-Mavzer uzaktan atış kontrol sistemine yer verildi.

Promec İş Geliştirme ve Dış Ticaret Müdürü Oğuz Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin mühendislik temelli birikimi üzerine inşa edilen çözümler geliştirdiğini söyledi.

Savunma sanayisine yönelik çalışmalarını uzun yıllara dayanan bir mühendislik altyapısı üzerine kurduğunu belirten Ünlü, "Promec 2014 yılında kurulmuş bir mühendislik firması. Biz mekanik tasarım faaliyetleriyle faaliyetlerimize başladık. Daha sonra elektromekanik sistemler, yönlendirme sistemleri, tripodlar ile savunma sanayisine destek verecek şekilde organize olduk diyebiliriz. Firmamızda 130 kişiye yakın personelimiz çalışıyor. Bunların yarıya yakını mühendis ve 50 kişilik AR-GE ekibimiz var. Biz hem ürün geliştiriyoruz hem de ürünlerimizi kendi üreterek müşterilerimize proje ortağı şeklinde sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pro-Mavzer'in sahadaki personelin güvenliğini artırmaya yönelik geliştirildiğini anlatan Ünlü, sistemin ortaya çıkışında operasyon sahasındaki ihtiyaçların belirleyici olduğunu belirtti.

Modern muharebe ortamlarında yalnızca yüksek ateş gücünün yeterli olmadığını ifade eden Ünlü, sistemin temel amacına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Pro-Mavzer uzaktan atış kontrol sistemi, tek bir piyade erinin kendi silahını kullanarak çok kolayca kurabileceği ve bunu kolayca uzaktan komuta edebileceği bir atış kontrol sistemi. Günümüz muharebe sahasında sadece yüksek atış kabiliyeti başarıyı getirmiyor. Bununla beraber hedef tespiti, teşhisi ve operatörün güvenliği de önem arz ediyor. Bunların beraber sağlanması operasyonel sahada başarıyı getiriyor."

Pro-Mavzer'in bir silah platformu olmanın yanı sıra entegre bir sistem çözümü olduğunu vurgulayan Ünlü, sistem üzerindeki alt bileşenlerin askeri standartlara uygun şekilde geliştirildiğini aktardı.

Sistemin sahip olduğu gözetleme ve yönlendirme yeteneklerine ilişkin teknik detayları paylaşan Ünlü, şunları kaydetti:

"Sistemin üzerinde bir kamera sistemi var. Operatör uzaktan komuta ederek gözetleme yapabiliyor. Aynı zamanda sistemin üzerinde bir yönlendirme birimi var. Bu birim yatay eksende 360 derece hareket edebiliyor, dikey eksende ise artı, eksi 45 derecelik bir hareket kapasitesine sahip. Tripod, elektro-optik sistem ve silah dahil tüm bileşenler askeri standartlarda üretildiği için her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılabilecek yapıda."

"Sistem bütünlüğü içinde sahaya çıkmaya hazır"

Pro-Mavzer'in yaklaşık iki yıllık yoğun bir geliştirme sürecinin ardından olgunluk seviyesine ulaştığını ifade eden Oğuz Ünlü, sistemin artık sahada kullanılabilecek seviyeye geldiğini söyledi.

Ünlü, "Bu komple bir sistem olduğu için tripod, elektro-optik sistem ve silah gibi bütün alt sistemlerin birlikte uyumlu çalışması gerekiyor. Biz bu sene artık bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Sistemin alt bileşenleri ayrı ayrı sahada kanıtlanmış ürünler. Ancak sistem bütünlüğü içerisinde de artık sahada yer alacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Ünlü, Pro-Mavzer'in farklı piyade tüfekleriyle uyumlu şekilde tasarlandığını belirterek, ürünün esnek entegrasyon yapısına sahip olduğunu anlattı. Ünlü, "Bizim buradaki tasarımımızın genel maksadı herhangi bir piyade tüfeğini buraya monte edebilmek. Kullanılacak silah türüne göre gerekli arayüz düzenlemelerini yapabilecek durumdayız." diye konuştu.

Promec'in savunma sanayisindeki birçok projede aktif rol aldığını belirten Ünlü, Pro-Mavzer'in de bu çalışmaların önemli çıktılarından biri olarak SAHA 2026 kapsamında proje ortaklarının karşısına çıkarılacağını kaydetti.