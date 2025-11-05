Haberler

Teknoloji Bağımlılığına Karşı Pickleball Etkinliği Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde teknoloji bağımlılığı ile mücadele amacıyla gerçekleştirilen pickleball etkinliği, öğrencilerin sosyal ve fiziksel aktiviteye yönelmelerini sağladı. Etkinlikte öğrenciler, ekran süresini azaltarak sağlıklı bir üniversite hayatı geçirme mesajı aldılar.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezince üniversite öğrencilerinin teknoloji bağımlılığıyla mücadele etmelerini ve ekran süresini azaltmalarını sağlamak amacıyla pickleball etkinliği düzenlendi.

OMÜ Yaşam Merkezi önünde Teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Ekranı Bırak, Raketi Kap - Teknoloji Bağımlılığına Karşı Pickleball Etkinliği"nde öğrenciler ve akademisyenler pickleball oynadı.

OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Alaattin Altın, seçmeli ders olarak işledikleri "teknoloji bağımlı" dersini, bugün öğrencileri pickleball oynayarak geçireceklerini söyledi.

Öğrencilerin bugün telefonlarını bırakarak sahada pickleball oynadıklarını söyleyen Altın, "Buradaki temel amacımız öğrencilerimizin hem sosyal hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlamlıklarını koruması ve ekrana maruz kaldıkları sürelerinin azaltılması. Çünkü ekran süresi arttığında maalesef bağımlılıklar ve bunun haricinde başka psikolojik sorunlar da meydana gelebiliyor. Öğrencilerimize mesajımız şu, üniversite hayatındasınız, üniversitemizin çok güzel etkinlikleri var, şehrimizin çok güzel etkinlikleri var, bu destekleri kullanarak sağlıklı hem fiziksel hem de ruhsal yönden sağlıklı bir üniversite hayatı geçirelim."

Pickleball Samsun Derneği üyesi Semih Üzer ise pickleball sporunun son zamanlarda gelişim gösterdiğini ve her yaştan insanın kolaylıkla oynayabildiğini dile getirdi. Üzer, "Özellikle bağımlılıkla mücadelede pickleball sporunu insanlar kolay oynayabildiği için bizim için etkili bir spor. Tüm üniversite topluluklarını, tüm Samsun halkını bu anlamda spor yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstatistik bölümü öğrencilerinden Eyüphan Dilmaç da güzel bir etkinlik olduğunu ve bu sporu ilk kez yaptığını söyledi.

Ders arasında etkinlikten haberdar olduğunu ve katılmak istediğini söyleyen Dilmaç, şunları kaydetti:

"Buraya gelmeden önce düşünüyordum acaba ders arasında ne yapsam diye. Telefona bakmak da o kadar istemiyordum. Telefona bakmak istemeyen biri olarak benim için de ayrıca güzel bir etkinlik oldu. Telefona çok fazla bakmamaya çalışıyorum ama artık ister istemez gençliğin bir nevi hastalığı oldu diyebiliriz ama yine de bu tip etkinlikler bunun bir tık daha önüne geçiyor."

Öte yandan badminton, tenis ve masa tenisini harmanlayan pickleball, genellikle bir voleybol sahasına benzer boyutlardaki alanlarda, özel pedler ve hafif toplarla oynanıyor.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
