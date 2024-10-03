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TEKNOFEST’te Uçak Simülatörlerine Yoğun İlgi

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Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te ziyaretçiler, uçak simülatörlerinde gerçekçi uçuş deneyimleri yaşadı. Gençler ve havacılık meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaşan simülatörler, eğlenceli ve öğretici anlar sundu.

TEKNOFEST'te uçak simülatörleri yoğun ilgi gördü

ADANA - Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te ziyaretçiler, teknolojinin sunduğu imkanları tecrübe etme fırsatı buldu. Festival alanında yer alan uçak simülatörleri, özellikle gençlerin ve havacılık tutkunlarının yoğun ilgisini çekti.

Ziyaretçiler, gerçekçi simülasyon deneyimleri ile sanalda olsa uçma fırsatı yakalıyor. Simülatörlerdeki uçuş deneyimleri, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici anlar sunuyor. Festivale katılanlar, profesyonel eğitmenler eşliğinde Hürkuş, Hürjet, Aksungur, Kaan, Akıncı'nın uçuş tekniklerini öğrenirken, aynı zamanda sanal ortamda çeşitli hava koşullarında uçma deneyimi yaşıyor. Simülatöre katılan gençlerin mutluluğu ise adeta gözlerinden okundu.

TEKNOFEST'in bu yılki teması olan "Teknoloji ile Geleceği Şekillendirmek" çerçevesinde, gençlerin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarına ilgisinin artırılması hedeflenirken Festivalde düzenlenen atölye çalışmaları ve yarışmalar, katılımcılara farklı teknoloji disiplinlerinde yeteneklerini geliştirme imkanı da sundu.

"Bugün ANKA uçurduk"

ANKA simülatöründe deneyim yaşayan Sena Diken bu deneyimin çok eğlenceli ve farklı olduğunu belirterek, "Burada alanı geziyoruz. Bugün ANKA'ya geldik ANKA uçurduk ilk başta uçağı kaldırıyorsunuz sonra hata veriyor ve onu çözmek için karşınıza çeşitli bulmacalar çıkıyor. En sonda uçak hackleniyor ve biz uçağı kurtarıyoruz. En son kısımda ekrana İHA asla hacklenemez bu sadece bir deneydi yazısı çıktı. Bu yazı çok hoşuma gitti. Çok eğlenceli ve farklı bir deneyimdi" dedi.

"Büyük gurur yaşıyoruz"

TEKNOFEST'e ilk kez katılan ve Hürjet simülatörünü deneyimleyen Salih Yıldız, "İlk defa TEKNOFEST'e katılıyorum. Hürjet simülatörünü deneyimleme şansı buldum. Mutluyuz gururluyuz. Gayet eğlenceliydi. Aynıya yakın olduğunu düşünüyorum. Tabi ki G kuvveti eksik ama bu imkanları sağlayan herkese sonsuz teşekkürler. Gerçeğinden belki biraz eksik ama ilk defa deneyimlediğim için takla atarken nabzım yükseldi. Gökyüzünde gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oluyor. Yerli ve milli olmasıyla büyük gurur yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Uçakların tamamının simülatörleri var"

Çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten tekniker Mehmet Bolat, "Sabit Kanat insansız hava araçları ve döner kanat dediğimiz helikopter sistemleri için ürettiğimiz uçakların simülatör sistemlerini test etmek ve denemek için buraya getirmiş bulunuyoruz ürettiğimiz uçakların tamamının kendine ait simülatörleri var. Simülatörle eğitim yaparken aynı zamanda geliştirme süreçlerini ve eğitimlerini takip ediyoruz. İlgi çok yoğun. Özellikle gençler ve çocukların ilgisi çok fazla. Simülatörleri denemek istiyorlar. KAAN ve diğer uçaklarımızı merak edip kullanmak istiyorlar. Sorular sorup deneyimliyorlar. Simülatörlerde belli uçuş rotaları ve atışlar için küçük demolarımız var. Gelenlere onları uygulattırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’te Uçak Simülatörlerine Yoğun İlgi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMANUR AKKİŞİ - Güncel

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