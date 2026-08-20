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TEKNOFEST Mavi Vatan'da Çocuklara Bilim Dolu Atölyeler

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Çocuklara Bilim Dolu Atölyeler
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Kocaeli'deki TEKNOFEST Mavi Vatan'da kurulan Bilim Sokağı Atölyeleri, 6-14 yaş arası çocuklara denizcilik temalı uygulamalı eğitimler sunuyor. Periskop yapımı, deniz temizliği ve halat bağlama gibi etkinliklerle çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da oluşturulan "Bilim Sokağı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, uygulamalı etkinliklerle yeni bilgiler öğrenirken bilimle iç içe eğlenceli vakit geçiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak "TEKNOFEST Mavi Vatan"da T3 Vakfının Bilim Türkiye projesi kapsamında oluşturulan "Bilim Sokağı Atölyeleri"ne, 6-14 yaş grubundan çocuklar katılıyor.

Denizcilikle ilgili 6 atölyede ziyaretçilere, hem uygulamalı eğitim veriliyor hem de sualtı dünyasını inceleme fırsatı sunuluyor.

Katılımcılar, atölyelerdeki faaliyetlerde eğlenceli vakit geçirip yeni bilgiler öğreniyor.

"Bilim Sokağı Atölyelerine ilgi yüksek"

T3 Vakfı Eğitim ve AR-GE Koordinatörlüğü Uzmanı Kübra Sarı, AA muhabirine, Bilim Türkiye Projesi kapsamında Bilim Sokağı Atölyelerini kurduklarını söyledi.

Burada 6 bilim merkezinin Mavi Vatan konseptinde, denizcilikle ilgili atölyeler gerçekleştirdiğini ifade eden Sarı, "Bilim Sokağı Atölyelerine ilgi yüksek. Bunu görmek bizi mutlu ediyor. Katılımcılar buradan mutlu ayrılıyor." diye konuştu.

Sarı, Bilim Türkiye projesiyle 6-14 yaş arasındaki çocuklarda bilim farkındalığı oluşturmayı, onların teknolojiyle erken yaşta buluşmalarını hedeflediklerini dile getirerek, "Bütün atölyelerimiz Mavi Vatan'la ilişkili, bir atölyemizde periskop yaptırılıyor, bir atölyede atıksavar yapıp deniz nasıl temizleniyor, bunu öğreniyor çocuklar. Tasarımla ilgili atölyelerimiz var. Hama boncuklarıyla denizcilik sembollerini oluşturuyorlar. Halat nasıl bağlanır, denizcilik terimleriyle ilgili eğitim veriliyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan 9 yaşındaki Mustafa Mete Canpolat da TEKNOFEST Mavi Vatan'ın Kocaeli'de düzenleneceğini öğrenince heyecanlandığını belirterek, annesine etkinliğe gitmek istediğini söylediğini kaydetti.

Erken saatte ailesiyle Gölcük'e geldiklerini anlatan Canpolat, "Burada atölyelere katıldım. Burada askerlerimizin yaptığı faaliyetleri gördüm. Çok mutluyum, güzel bilgiler edindim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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