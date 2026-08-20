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TEKNOFEST Mavi Vatan'da Çocuklar Bilimle Buluşuyor

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Çocuklar Bilimle Buluşuyor
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Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a gelen çocuklar, yapılan deneylerde bilimsel olayları gözlemleme fırsatı buluyor.

Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a gelen çocuklar, yapılan deneylerde bilimsel olayları gözlemleme fırsatı buluyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Organizasyon kapsamında düzenlenen bilim şovunda çocuklar, farklı deneylere katılarak bilimsel olayları yakından gözlemliyor.

Etkinlikte, sıfırın altında 90 derecedeki kuru buz, içerisinde su bulunan pet şişeye konuldu. Şişede oluşan tepkime sonucu ise şişe patladı.

Bulut deneyinde bir çocuk sahneye davet edilerek etkinliğe katılımı sağlandı. Sahnede sıfırın altında 190 derecedeki sıvı azot ile kaynamış su bir araya getirildi. Isı alışverişi sonucu beyaz duman ortaya çıktı.

Bir başka faaliyette de içerisine su ve sıvı azot konulan pet şişe ters çevrildi. Oluşan basınçla pet şişe havaya fırladı.

Sıvı azotla gerçekleştirilen top yağmuru deneyinde sahneye çıkan çocuk, görevli eşliğinde etkinliğe katılarak bilimsel deneyim yaşadı.

Çocuklar, deneyler sırasında bilimsel olayları uygulamalı olarak gözlemleyerek hem yeni bilgiler edindi hem de eğlenceli zaman geçirdi.

Kaynak: AA
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