TEKNOFEST İHA yarışlarında final heyecanı Malatya'da başladı

TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmalarının final etabı, Malatya'daki Tulga Havalimanı'nda başladı. Türkiye, Bangladeş ve Endonezya'dan 113 takım, geliştirdikleri hava araçlarıyla dereceye girmek için mücadele ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen İHA Yarışmaları, genç mühendisleri Malatya'da buluşturdu. 'Sabit Kanat', 'Döner Kanat' ve 'Serbest Görev' olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen yarışmalara lise seviyesinden lisansüstü eğitime kadar farklı eğitim kademelerinden gençler katılıyor.

'113 FİNALİST TAKIM YAZILIM DONANIM KABİLİYETİNİ SERGİLEYECEK'

Liselerarası İHA Yarışması'na 6 bin 463 takım başvururken, Türkiye'nin 22 ilinden 55 takım finale kaldı. Uluslararası İHA Yarışması'nda ise 880 başvuru arasından Türkiye, Bangladeş ve Endonezya'dan 58 takım finalist olmaya hak kazandı. Böylece iki yarışmanın finalinde toplam 113 takım, geliştirdikleri insansız hava araçlarının yazılım ve donanım kabiliyetlerini sergilemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı