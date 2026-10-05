TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'ya kalıcı eserler bırakıyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı öncülüğünde, TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenlendiği Şanlıurfa'da bilim ve teknolojinin altyapısının hazırlanacağı "çocuk üniversitesi" kurulacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim arasında gerçekleştirildi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine, TEKNOFEST'in düzenlendiği kentlere çok yönlü katkılar sunduğunu söyledi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yaklaşık 191 bin metrekare alanın altyapısı ve üstyapısıyla yenilenerek benzer organizasyonlara hazır hale getirildiğini anlatan Hıdır, vakfın Kalıcı İzler Komisyonu marifetiyle de TEKNOFEST kentlerine kalıcı eserler bırakıldığını dile getirdi.

TEKNOFEST aracılığıyla bilim ve teknolojiyle buluşan gençlerin gelecekte bu alanlara yönelebilmesi için de altyapı oluşturduklarını vurgulayan Hıdır, şunları kaydetti:

"Bu alandaki yatırımlarla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Haliliye Belediyesi ile bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında da bir çocuk üniversitesini birlikte hayata geçireceğiz. Bu çocuk üniversitesinde matematikten doğa bilimlerine, kişisel gelişim atölyelerinden diğer destekleyici alanlara, müzik ve tarım gibi hem sivil hem teknoloji alanlarında atölyelerde çocuklarımız eğitim alacak ayrıca üniversite öğrencilerimizin de projeler geliştireceği TEKNOFEST benzeri yurt dışı yarışmalara hazırlanacağı benzer önemli atölyeleri de birlikte ortaklık içerisinde hayata geçiriyor olacağız."

Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatan Hıdır, merkezdeki 86 sergi alanında faaliyet gerçekleştirilebildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA