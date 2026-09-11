TEKNOFEST 2026 Sürü İHA Yarışması Gaziantep'te tamamlandı

TEKNOFEST 2026 kapsamında Gaziantep'te gerçekleştirilen Sürü İHA Yarışması için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden 19 takımın katıldığı yarışmada, "En özgün tasarım" ödülünü Kılavuz Sarsılmaz İHA Takımı, "En özgün yazılım" ödülünü ATÜ Flylab YGM Takımı, "En iyi takım ruhu" ödülünü ise Kökbörü İHA Takımı kazandı.

Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediyesi Yeşilkent Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası camiada güçlü olmasıyla övündüklerini belirten Çeber, "İHA'lar, SİHA'lar, dronlar, TEKNOFEST yarışmaları ve bu anlamda olan gelişmeler bizim dünyadaki gücümüz. Artık bu bir marka oldu. Devam da edeceğini görüyoruz çünkü TEKNOFEST ruhu bu milletin gençlerine esas olarak o öz güveni verdi, 'Türk gençliği bunları yapabilirsiniz'i aşıladı. Bunun somut sonuçlarını da görüyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de TEKNOFEST ruhunun önemine işaret ederek, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu, onları en iyi şekilde hazırlamak zorunda olduklarını söyledi.

T3 Vakfı Gaziantep İl Sorumlusu Osman Hansu ise 12 şehirden katılan yaklaşık 160 gencin burada 5 gün boyunca sadece yarışmadığını, bilgilerini, emeklerini, cesaretlerini ve hayallerini gökyüzüyle buluşturduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Tarihimizi nasıl yazdıysak, geleceğimizi de aynı iradeyle biz inşa edeceğiz. TEKNOFEST'in ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük hedeflerinden biri tam olarak budur. Tam bağımsız Türkiye idealidir. Çünkü biliyoruz ki güçlü ve bağımsız Türkiye'nin yolu, bilimden, teknolojiden, üretimden ve kendi teknolojisini geliştiren nesillerden geçmektedir. Bugün burada gördüğünüz tablo bize geleceğe dair büyük umut veriyor. Aranızdan yarının mühendisleri, bilim insanları, girişimcileri ve teknoloji liderleri çıkacak. Aziz Sancarların, Fuat Sezginlerin, Selçuk Bayraktarların izinden yürüyerek ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna yön verecek gençler yetişecek. Çünkü biz biliyoruz ki bu toprakların gençleri inandığında, çalıştığında ve kendilerine imkan verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yoktur."

Törende, derece alanlara ödülleri verildi.

Programa, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Hafız Şahin, davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA