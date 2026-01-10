Haberler

TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek. Bu yıl 52 ana ve 127 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen bu yılki teknoloji yarışmalarına başvurular başladı.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026, 75 milyon lira ödül ve 100 milyon liradan fazla malzeme desteğiyle genç zihinleri yeni keşiflere davet ediyor.

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle öne çıkan festival, dünyanın en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına bu yıl da ev sahipliği yapacak. Bu yıl 52 ana ve 127 alt kategoride düzenlenecek TEKNOFEST teknoloji yarışmaları için başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek.

İlkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden gençler başvurabiliyor

TEKNOFEST 2026'da Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi pek çok alanda teknoloji yarışması düzenlenecek.

Önceki yıllardan farklı olarak Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, bu yıl ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yeni deneyim fırsatları sunacak.

2018 yılından bu yana düzenlenen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bugüne kadar 4 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. TEKNOFEST 2026'da da ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini projeye dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma imkanı yakalayacak.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular, "www.teknofest.org" adresinden 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi