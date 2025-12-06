Samsun'da mor patlıcan incirinden sağlanacak gelirle kız öğrencilere burs verilecek

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde "Bir el tut, o el senin hayatını kurtarsın" sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaklaşık 100 dekarlık alana dikilen mor patlıcan incirinden elde edilecek gelirle kız öğrencilere burs verilecek.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, yaptığı açıklamada projenin sosyal niteliğine dikkati çekerek, "Bir el tut, o el senin hayatını kurtarsın." sloganıyla projeye başladıklarını söyledi.

Hep beraber kolları sıvadıklarını dile getiren Candal, "Bu proje, kamu eliyle yapılan sosyal bir çalışma, Karadeniz'in en büyüğü. Aşağı yukarı 100 bin metrekare araziye patentini de almak üzere olduğumuz Tekkeköy'e özgü mor patlıcan incirinin fidanlarını diktik. Bu sosyal projeden elde edilen gelirimiz, inşallah üniversite okuyacak ihtiyaç sahibi kız çocuklarımıza burs olacak." diye konuştu.

"Atıl durumdaki dikenlik arazi üretime kazandırıldı"

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer de alanın dönüştürülme sürecine ve çalışmanın bölgesel önemine değindi.

"Burası yaklaşık 100 dönümlük ormanlık arazi." diyen Özer, şöyle konuştu:

"Atıl durumdaki dikenlik bir araziydi. İki yıl önce belediye başkanını ziyarete gittiğimde bu hayalinden bahsetmişti hatta buraya fındık düşünüyordu. Biz dedik ki incir olsun, hem bölgenin kıymetli bir ürünü. Dolayısıyla bu 100 dönümlük ormanlık arazide gelir getirici tür ağaçlandırması adı altında incir ağaçlandırması yaptık ve şunu net olarak ifade etmek istiyorum. Bu proje, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük projesi. Gelir getirici tür ağaçlanması anlamında hakikaten bölgedeki en büyük proje. Tabii projenin şöyle bir önemi de var. Biz, buna benzer projeleri Türkiye'nin birçok yerinde yaptık ama buradaki projemiz belediye ile işbirliği içinde olduğu için burası hakikaten ayrı bir değere ve öneme sahip."

Belediye ile 10 yıllık protokol yapıldığını belirten Özer, "Belediyemizle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında bu alanın korumasını ve bakımını belediyemiz üstlendi. Bu yönüyle de hakikaten sahipli, devamı gelecek bir proje. İnşallah bu projemizde bugünkü fiyatlarla yöredeki vatandaşlarımıza ortalama 40 milyon lira gibi bir gelir sağlayacağız. Yine bu sahanın bitişiğindeki yaklaşık 85 dönümlük araziye de 'İncir Orman Parkı' adı altında orman parkı yapacağız. İnşallah o projemiz de buradaki incir sahasıyla entegre olacak." ifadelerini kullandı.

"Tekkeköy Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğümüzün çalışması sonucu bu proje hayata geçirildi"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da üretim şehri kentte güzel bir projeye hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getirerek, "Tekkeköy Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğümüzün çalışması sonucu bu proje hayata geçirildi. Samsun'da güzel bir proje. Burada üretimden elde edilen gelir, geleceğin üreticileri kız çocuklarımıza burs olarak verilecek ve onların eğitimlerini rahat şekilde sürdürmeleri sağlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Programa Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Üzeyir Bahadır, BBP İlçe Başkanı Mesut Yapıcı ve belediye meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.