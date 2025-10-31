Haberler

Tekkeköy Adeka Ortaokulu'nda Kızılay Haftası Kutlandı

Tekkeköy Adeka Ortaokulu'nda Kızılay Haftası Kutlandı
Güncelleme:
Tekkeköy Adeka Ortaokulu'nda düzenlenen Kızılay Haftası etkinliğinde öğrenciler, Türk Kızılayı'nın amacı ve hizmetleri hakkında bilgi aldılar. Programda şiirler okundu ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Kızılay değerlerinin ön plana çıkarıldığı etkinlik, öğrencilere çorba ikramı ile sona erdi.

Tekkeköy Adeka Ortaokulu'nda Kızılay Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Okul müdürü Oktay Tekin'in konuşmasının ardından Türk Kızılayın kuruluşu, amaçları ve yürüttüğü hizmetlerle ilgili sunum gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, tiyatro gösterisi sahnelendi.

Türk Kızılay Tekkeköy Şube Başkanı Emine Haliloğlu, Kızılay Haftası'nda öğrencilerin iyilik ve dayanışmayı öğrendiğini belirterek, "Kızılay, toplumumuzun yardımlaşma, dayanışma, şefkat, hoşgörü ve merhamet değerlerini temsil ediyor. Etkinliklerle bu değerler bir kez daha vurgulandı." dedi.

Program, öğrencilere ve katılımcılara temsili olarak çorba ikram edilmesiyle sona erdi.

Programa Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Metin Keskin ve Elif Kıtımlı ile öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
