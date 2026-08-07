Naht sanatı bağlamalarda halk ozanlarıyla buluşuyor

Tekirdağ'da yaşayan naht sanatçısı Pertev Aslan, Anadolu'nun önemli halk ozanlarının portrelerini ve eserlerinden ilham aldığı motifleri bağlamalara işleyerek geleneksel el sanatını halk müziğiyle buluşturuyor.

Aslan, ahşabın oyma, kesme, kakma ve kabartma teknikleriyle işlenmesine dayanan naht sanatını bağlamalara uyguluyor.

Ağaç oyma, kakma ve kıl testere tekniklerini kullanan Aslan, kendisine hazır olarak ulaştırılan bağlamalara kişiye özel bezemeler yapıyor.

Aslan, çalışmalarında Aşık Veysel, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Nesimi Çimen ve Pir Sultan Abdal gibi Anadolu'nun önemli halk ozanlarını konu alıyor.

Pertev Aslan, AA muhabirine, hazırladığı her eserin kendine özgü bir hikayesi olduğunu söyledi.

Naht sanatının ağaç oyma, kakma ve kıl testere işçiliğinin ustalıkla uygulanmasına dayandığını belirten Aslan, "Bağlamalar üzerine yaptığım çalışmalarda kişiye özel bezemeler hazırlıyorum. Ozanımızın portresini işliyor, türkülerinden ve yaşamından yola çıkarak motifler oluşturuyorum. Örneğin Nesimi Çimen'in bağlamasında güvercin temasını kullandık. Böylece her bağlama, o ozanın özelliklerini taşıyan özel bir eser oluyor." diye konuştu.

Aslan, her bağlamanın üzerine yapılan nahtın 1 aylık titiz çalışma gerektirdiğini belirtti.

Yaptığı işi zanaatın ötesine taşıdığını vurgulayan Aslan, "Sazı yapmak zanaat, sazın üzerine yapılan bezemeler ise sanattır. Çalışmalarımın bir bölümü Almanya'daki bir bağlama müzesinde sergileniyor. Bugüne kadar müze için yaklaşık 10 bağlama hazırladım." dedi.

Bağlamanın, Anadolu kültürünün önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Aslan, insanların sevinçlerini ve hüzünlerini yüzyıllar boyunca sazla dile getirdiğini söyledi.

Çalışmalarını profesyonel icraya uygun bağlamalar üzerine yaptığını aktaran Aslan, "Sıradan bir sazın üzerine çalışma yaptığımda bunun bir anlamı kalmaz. Hazırladığım bağlamalar, aynı zamanda sahnede kullanılabilecek nitelikte enstrümanlardır." ifadelerini kullandı.

Mazlum Çimen'i duygulandırdı

Aslan, doğaçlama çalıştığını ve her eserine o anki ruh halini yansıtmaya özen gösterdiğini belirtti.

Beğenmediği bölümleri zaman zaman sökerek yeniden yaptığını anlatan Aslan, hazırladığı Nesimi Çimen temalı bağlamanın sanatçının oğlu Mazlum Çimen'i duygulandırdığını anlattı.

Mazlum Çimen'in kendisini aramasının motivasyonunu artırdığını ifade eden Aslan, "Beni araması benim için büyük bir onurdu. Benzer duyguları diğer çalışmalarımda da yaşadım. Bu geri dönüşler, yaptığım işin en değerli karşılığı." diye konuştu.

Eserleri dolayısıyla çok sayıda sanatçı ve sanatseverle görüşme fırsatı bulduğunu dile getiren Aslan, bu buluşmaların kendisine büyük mutluluk verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA