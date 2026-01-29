Haberler

Tekirdağ'da yelkenciler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tekirdağ'da yelkenciler, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Yelken Kulübü sporcuları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Sponsorluklarla desteklenen yarışmada, 2025 yılına damga vuran fotoğraflar arasında oylama yapıldı. Sporcular, çeşitli kategorilerde en beğendikleri fotoğraflara oy verdi.

Tekirdağ Yelken Kulübü sporcuları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Yelken Kulübü Antrenörü Berk Uzel ve yelkenciler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Sporcular, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafını tercih eden yelkenciler, "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot ilimiz bile belli oldu
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor

İşte Türkiye'nin en soğuk yeri! Dışarı çıkanların kirpikleri donuyor
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Huzurevinde katliam yapan sanığın cezası belli oldu