Haberler

Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı

Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçeleri ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçeleri ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ'da etkili olan poyraz nedeniyle Valilik, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Süleymanpaşa ilçemiz sınırları içerisinde ve Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy Mahallesi sahilinde 08.09.2026 Salı, 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde de Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 8 Eylül 2026 günü 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü

Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı

Trabzonspor bombayı yabancı hocayla patlatıyor! İşte adaylar
İstanbul'daki 122 milyonluk vurgunda akılalmaz detay! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış

Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Önce ev hapsi verildi, itiraz üzerine tutuklandı
Macaristan’dan 10 Rus diplomata 'ülkeyi terk edin' talimatı

Macaristan-Rusya hattında gerilim! 10 diplomat için karar çıktı
12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an! Annesi sanığa böyle seslendi

12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı