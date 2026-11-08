Tekirdağ Valisi Soytürk, 10 Kasım mesajında Atatürk'ü rahmet ve minnetle andı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, Atatürk'ün vatan ve millet sevgisi, askeri dehası ve liderliğiyle Kurtuluş Savaşı'na önderlik ederek Türk milletine bağımsızlığını kazandırdığını belirtti.

Atatürk'ün milli birlik ve beraberliği sağlayarak Türk milletinin yeniden ayağa kalkmasına öncülük ettiğini ifade eden Soytürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, disiplini ve aydın fikirleriyle dünya çapında saygı kazandığını kaydetti.

Atatürk'ün liderliği ve gerçekleştirdiği reformlarla yalnızca Türk milletinin değil, dünya tarihinin de seyrini etkilediğini vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

"İstiklal uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, 57 yıllık yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak en önemli görevimizdir. Cumhuriyet'imizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA