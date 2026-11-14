Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Süleymanpaşa'da ilkokul öğrencileri bilim projelerini Vali Soytürk'e anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa'da ilkokul öğrencileri bilim projelerini Vali Soytürk'e anlattı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri, Tekirdağ'da düzenlenen Bilim Şenliği'nde güneş enerjisi ve geri dönüşüm gibi konularda hazırladıkları projeleri Vali Recep Soytürk'e aktardı. Soytürk, küçük yaşta bilim ve teknolojiyle tanışan öğrencileri tebrik ederek memnuniyetini dile getirdi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri, geliştirdikleri bilimsel ve teknolojik projeleri Vali Recep Soytürk'e tanıttı.

Okulda düzenlenen Bilim Şenliği'nde öğrenciler tarafından güneş enerjisi, geri dönüşüm ve teknolojiden oyuna farklı konularda hazırlanan projeler sergilendi.

Bilim ve teknoloji alanında öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve kodlama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen çalışmalar kapsamında öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenleriyle Vali Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, geliştirdikleri projeler, ortaya çıkardıkları ürünler ve çalışma süreçleri hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Öğrencileri tebrik eden Soytürk, küçük yaşta bilim ve teknolojiyle tanışarak başarılı projeler geliştirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette ayrıca okulda yürütülen "Türk Büyükleri" projesi kapsamında öğrenciler, Tomris Hatun, Osman Gazi, Şerife Bacı ve Seyit Onbaşı gibi tarihi şahsiyetlerin kıyafetlerini giyerek temsil ettikleri kişiler hakkında bilgi verdi.

Ziyarete Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, Bilim ve Teknoloji Kulübü Koordinatör Öğretmeni Hasan Seyran ile öğretmenler Semra Gürtunca, Türkan Bölükbaşı ve Ezel Takar da katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü! Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil ikiye bölündü, direksiyondaki sürücü yara bile almadı
İngiltere'deki ABD üslerinde en üst düzey alarm! Sirenler çaldı11

Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai17

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
Dev tanker yolcu gemisine çarptı! 129 yolcu için kurtarma operasyonu

Dev tankerin çarptığı yolcu gemisi saniyeler içinde suya gömüldü
Kutup girdabı kayıtlara geçen en erken tarihte bozuldu! ABD, Avrupa ve Doğu Asya'da sert soğuk olasılığı arttı

Kutup girdabı rekor erkenlikte bozuldu! Sert kış kapıda mı?
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti18

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi36

Tarihi anlaşma yürürlüğe girdi
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti