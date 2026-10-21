Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birincisi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birincisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde Türkiye birinciliği elde etti.

Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde Türkiye birinciliği elde etti.

Okul, "Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Akademik Gelişim" kategorisinde yürüttüğü çalışmalarla birinciliğe layık görüldü.

İmam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü dolayısıyla "İlimle, İrfanla, Başarıyla: 75 Yıl" temasıyla Ankara'da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, protokol üyeleri, eğitimciler ve davetlilerin katıldığı programda, Türkiye genelindeki imam hatip okullarının başarılı uygulamalarının tanıtıldığı serginin açılışı yapıldı.

Programda dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Tekirdağ Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, eğitim süreçlerinin niteliğini artırmaya yönelik yenilikçi çalışmaları, kurumsal kapasiteyi güçlendiren projeleri ve öğrencilerin akademik gelişimini destekleyen uygulamalarıyla kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki heyet, program kapsamında okulun standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekin, elde edilen başarı dolayısıyla okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik

Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
Devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Kan donduran kaza: Sürücü feci şekilde can verdi
Fergani'nin 160 kilogramlık uydusu FRG-100D4 hedef yörüngesine yerleşti

Fergani'den tarihi adım! Uzayda göreve başladı
Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadı

Skor 2-2 olunca dayanamadı
İtalya'da protestolara yeni önlemler: 14 yaşından itibaren gözaltı, ailelere tazminat sorumluluğu

Meloni düğmeye bastı: Çocuk, genç fark etmeyecek

Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Naz Elmas'tan üzen haber: Annesinin beynine pıhtı attı
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen'in ekibi
Trump: Somali tam bir b.k çukuru, ülke bile değil

Hedefinde bu kez o ülke var: Tam bir b.k çukuru
Trump'tan Avrupa'ya sert uyarı: Böyle giderse ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak

Trump'tan tüm kıtaya sert uyarı: Ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak
WSJ'den çarpıcı iddia: Starlink'i Ukrayna ordusu için Musk bizzat yavaşlattı

Ukrayna'nın dronlarını kör eden emir! Parmak Musk'ı gösteriyor