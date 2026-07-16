Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından servislerde inceleme ve ziyaret gerçekleştirildi.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile hastane yöneticileri, bina turu kapsamında servisleri ziyaret ederek hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerde servislerin işleyişi yerinde değerlendirilirken, birim sorumluları ve çalışanlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Tabakoğlu, sağlık durumları hakkında bilgi alarak talep ve önerilerini dinledi.

Tabakoğlu, sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek başarı diledi.

Tekirdağ'da koruyucu sağlık hizmetlerine davet

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlıklı yaşamın desteklenmesine yönelik çeşitli hizmetlerin ücretsiz sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlıklarını koruması amacıyla hizmet veren merkezlerden yararlanmaları önerildi.