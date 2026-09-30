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Tekirdağ Şarköy Uçmakdere'de otomobil takla attı, sürücü ve eşi yaralandı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ve eşi ekipler tarafından çıkarılarak Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin takla attığı kazada Arslan Demirci(67) ile eşi Mine Demirci(63), yaralandı.

Kaza, Uçmakdere Mahallesi'nde meydana geldi. Arslan Demirci'nin kullandığı 34 DK 9162 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi üzerine takla atarak yol kenarında ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgele jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Arslan Demirci ile eşi Mine Demirci, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan karı-koca, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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