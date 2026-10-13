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Tekirdağ Saray'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, otomobildeki 1 kişi yaralandı

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Tekirdağ Saray'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, otomobildeki 1 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Midye Caddesi'ndeki kavşakta iki otomobil çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Pazarcık Mahallesi Midye Caddesi'nde meydana geldi. F.E.Y.'nin kullandığı 34 NON 331 plakalı otomobil, yol üzerindeki kavşağa girmek isteyen D.K.K. yönetimindeki 35 NV 382 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmada, sürücüler yara almazken, otomobillerden birinde bulunan M.A., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. M,A., ilk müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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