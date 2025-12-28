Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da üç gündür etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte poyrazın etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Sert rüzgar estiğinde yosunların kıyıya biriktiğini aktaran Tecer, herhangi bir çevre kirliliğinin söz konusu olmadığını belirtti.