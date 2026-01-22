Tekirdağ NKÜ Hastanesi Radyoloji Bölümü ileri düzey görüntüleme hizmeti veriyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü, yenilenen teknolojik altyapısıyla bölge halkına ileri düzey görüntüleme hizmeti veriyor.

NKÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Radyoloji Anabilim Dalı'nda 7 öğretim üyesi ve 11 araştırma görevlisinin görev yaptığını söyledi.

Bölümün, geçen yıl rektörlüğün destekleriyle başlatılan kapsamlı yeniden yapılanma sürecini tamamladığını belirten Yıldırım, yenilenen altyapı sayesinde Tekirdağ ve çevre illerden gelen hastalara dünya standartlarında hizmet sunduklarını ifade etti.

Yıldırım, geçen yıl hastanede yaklaşık 50 bin manyetik rezonans (MR), 60 bin bilgisayarlı tomografi (BT) ve 25 bin ultrason çekimi yapıldığını belirterek, aktif olarak çalışan ultrasonografi polikliniğinde kesintisiz hizmet verdiklerini kaydetti.

Yıldırım, il genelinde 7 gün 24 saat acil ultrason hizmeti sunan tek hastane olduklarını dile getirdi.

Bölümde yeni üst düzey ultrason cihazlarıyla ileri tekniklerin kullanılmaya başlandığını aktaran Yıldırım, karaciğer yağlanma haritası, elastografi ve mikrovasküler görüntüleme gibi yöntemlerle daha ayrıntılı değerlendirmeler yapılabildiğini söyledi.

Yıldırım, kalp hastalıklarının tanısında ileri kardiyak MR, beyin hastalıklarının tanısında ileri beyin MR ve gelişmiş bilgisayarlı tomografi tekniklerini etkin şekilde kullandıklarını belirtti.

Hastaneye kazandırılan yeni nesil mamografi ünitesiyle meme kanserinin erken teşhisinde önemli adımlar attıklarını ifade eden Yıldırım, kontrastlı mamografinin bölgede ilk kez NKÜ Hastanesi'nde uygulanmaya başlandığını kaydetti.

Tomosentez teknolojisiyle memenin katman katman görüntülenebildiğini belirten Yıldırım, ilde yalnızca hastanede bulunan vakum biyopsi sistemi sayesinde ameliyatsız ve güvenilir tanı imkanı sunduklarını söyledi.

Yıldırım, randevu sürelerini azaltmak amacıyla Meme Ultrasonografi Polikliniğinin de yakın zamanda hizmete açılacağını bildirdi.

İleri görüntüleme ve biyopsi yöntemleri sayesinde tanı, tedavi ve takip süreçlerinde hastaların başka illere gitmesine gerek kalmadığını vurgulayan Yıldırım, en modern sağlık hizmetini sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.