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Tekirdağ NKÜ'de Cumhuriyet'in 103. yılı için resim sergisi açıldı

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Tekirdağ NKÜ'de Cumhuriyet'in 103. yılı için resim sergisi açıldı
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) 'Sanat Yolculuğumuzda Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz' adlı resim sergisi açıldı. Rektörlük Sanat Galerisi'ndeki sergi, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla "Sanat Yolculuğumuzda Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz" resim sergisi açıldı.

Üniversitenin Rektörlük Sanat Galerisi'nde, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ile Resim Bölümü Başkanlığınca düzenlenen serginin açılışına, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, fakülte dekanları, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Rektör Şahin, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını sanat yoluyla anmak için bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Gençlerin ülkenin aydınlık geleceği olduğunu ifade eden Şahin, sanata gösterdikleri duyarlılığın Türkiye'nin yarınları için kıymetli ve ilham verici olduğunu aktardı.

Şahin, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkeye bağımsızlığını kazandıran tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Serginin koordinatörlüğünü üstlenen Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dalila Özbay da Atatürk'ün sanata ve kültüre verdiği öneme dikkati çekti.

Atatürk'ün milli kültürün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması hedefi doğrultusunda resim, heykel, müzik, sahne sanatları ve mimarlık gibi sanat dallarıyla ilgilendiğini belirten Özbay, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra sanatçılara izlenecek yolu da gösterdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından sergiye eserleriyle katılan akademisyen ve öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Daha sonra Rektör Şahin ve beraberindekiler sergiyi gezerek eser sahiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergi, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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