Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Balkan esintileri sergisi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince düzenlenen etkinlik kapsamında, "Balkan esintileri" adlı resim ve heykel sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Üniversitenin Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezince NKÜ Rektörlük Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide, Türkiye, Makedonya, Bosna Hersek ve Karadağ'ın tarihi yerleri ve doğal güzelliklerinden esinlenilerek oluşturulan 25 resim ve müzik notalarından ilham alınarak tasarlanan 6 heykel eser yer aldı

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin zengin bir kültürel mirası gözler önüne sunduğunu söyledi.

Balkanlar'ın köklü bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Şahin, "Balkanlar tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bunun sanat alanına yansımalarını görmemizi sağlamıştır." dedi.

Balkanlar'a önem veren bir üniversite olduklarını vurgulayan Rektör Şahin, "Üniversitemizde 2 bin 500 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bunların içerisinde yaklaşık bin civarında Balkan ülkelerinden gelen öğrenci kardeşlerimiz bulunuyor." diye konuştu.

NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Selçuk Eti de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergide, Makedon heykeltıraş Prof. Dr. Valentina Stevanovska ve ressam Prof. Dr. Fehim Huskovic eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.