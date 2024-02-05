Tekirdağ merkezli operasyonda 18 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7'si Bulgaristan uyruklu 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından bugün Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon kapsamında yapılan ev ve araç aramalarında 300 bin TL değerinde döviz, 180 bin 665 TL nakit para, 33 cep telefonu, 27 sim kartı, 47 farklı bankalara ait banka kartları, 3 adet hesap cüzdanı, 1 adet tapu senedi, 1 adet sözleşme, yabancı şahıslar adına düzenlenmiş, sahte çalışma belgeleri ve Gelir Dairesi Başkanlığı evrakları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 2 otomobile el konuldu. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel