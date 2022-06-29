Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri'nde renkli görüntüler

TEKİRDAG'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri'ne, il merkezinin ardından bugün de Çerkezköy ilçesinde devam edildi. Kızıpınar Mahallesi'nde mor tarlalarda gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar tarlayı gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, lavantaya her geçen gün ilginin arttığını belirterek, "Bunu samimiyetle söylemem gerekir beklenenin çok üzerinde, umduğumuzdan daha fazla. Bunun gibi 12 tane donanımlı tarlamız var. İnsanlar akın akın geliyor. Anılarını biriktirmek için bu fevkalade doğal güzelliği çoluğuyla, çocuğuyla, sevdikleriyle paylaşarak, geleceğe anı bırakıyorlar. Bu manada foto safari açısından tarlalarımız, lavantalarımız beklediğimizden çok fazla ilgi gördü bu yıl" dedi.

Lavanta bahçesi sahibi Furkan Yaren, lavantaya her geçen ilgi alaka artığını ifade ederek, "Biz de tarlamızda kıraç topraktan dolayı lavantayı tercih ettik. Çünkü lavanta kıraç toprağı sevdiğinden ilgi ve alakada her geçen gün arttığından bizde lavanta ektik. Şu anda lavanta sezonunun olmasıyla birlikte ziyaretçilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.