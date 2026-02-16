Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen Kadınlar Satranç Tekirdağ İl Birinciliği Turnuvası çekişmeli geçti. Ayrıca, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Tekirdağ'dan kısa kısa Türkiye Kadınlar Satranç Tekirdağ İl Birinciliği Turnuvası Çorlu'da yapıldı.

Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 37 sporcu katıldı.

Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, turnuvanın çekişmeli ve keyifli geçtiğini belirterek, satranç turnuvalarının artarak devam edeceğini ifade etti.

Doğramacı, desteklerinden dolayı Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'e teşekkür etti.

Başkan Sarıkurt muhtarlarla bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Muhtar Değerlendirme Toplantıları" kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.

Sarıkurt, 2026 yılına ilişkin yatırım planları hakkında muhtarlarla görüş alışverişinde bulunarak, katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Toplantı sonunda muhtarlara teşekkür eden Sarıkurt, ilçeye eşit ve kaliteli hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA " / " + Süleyman Coşkun Bozyel -
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Gündemi sarsan 30 milyon dolarlık soygunla ilgili yeni gelişme
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 attı! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
DNA'nın sarmal yapısını keşfeden James Watson'ın Epstein'in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı

İnsanlığın kaderini değiştiren ismin de fotoğrafı çıktı
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
Kenan Yıldız, RAMS Park'ta ayakta alkışlandı

Maça damga vuran o an
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi