Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ- İstanbul kara yolunda Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı Yeniçiftlik Tekirdağ İstanbul Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title