Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğu
Tekirdağ- İstanbul kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu.
Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.
Aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.
Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.